1992 kam die Pittenerin Barbara Scherz in das Team der HTL-Verwaltung. Sieben Direktoren und 25 Jahre später verabschiedete sie sich in die Pension – offiziell mit 1. Jänner 2018. Damit ist eine tragende Säule der Schule, oder wie Direktorin Ute Hammel sagt „Das Herz der HTL“ in Pension gegangen. Ihre Nachfolgerin ist Natalie Spiehs.

Scherz, die Ende der 90er Jahre einige Kurse für eine höhere Dienstklasse machte, war für das Schülerreferat, die Abendschule und später auch die Personalführung zuständig. Ab 2014 war sie offiziell Verwaltungsdirektorin an der HTL.

Abendschüler als Herzensangelegenheit

In den 25 Jahren hat sie Generationen von Schülern „wachsen“ gesehen, denn zumindest bei der Anmeldung und der Matura mussten alle an ihr vorbei. „Ich habe meine Arbeit geliebt“, sagt sie selbst und meint, „ich war immer stolz darauf, hier mitarbeiten und Teil eines so großen Teams sein zu dürfen.“

Ein besonderes Anliegen sei ihr immer auch die Abendschule gewesen. „Ich bin da mehr oder weniger auch hineingewachsen“, erzählt sie. In der Abendschule gehe es mehr als überall anders auch um das Beraten und Motivieren. Pro Jahrgang, die immer voll sind, gibt es um die 150 Abendschüler. Von Beginn an habe sie viele einzigartige Karrieren, die ihren Beginn an der Abendschule gehabt haben, erlebt. „Ich finde die Abendschule gesellschaftlich enorm wichtig“, betont sie und verweist vor allem auf die technische Ausbildung, die es in der Form nur an der HTL gibt.

Auch im Schülerreferat war ihr die bestmögliche Beratung wichtig, wie sie erzählt. Man müsse das beste Service bieten, da man damit in das Leben der Menschen eingreife.

Aus dem Tagesschul-Alltag kann sie viele Anekdoten erzählen. Sie sei als „streng“ bekannt gewesen, aber die Schüler haben ihr gegenüber immer Respekt gezeigt. Sie habe sich immer an den Spruch gehalten: „Was man ernst meint, sagt man am besten im Spaß“ – „und ein bisschen Theatererfahrung kann auch nicht schaden“, schmunzelt sie. Apropos Theater: In der Pension steht als nächstes Projekt das Pittener Laientheater am Programm.