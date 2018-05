„Durch die Klimaveränderung ausgelöste Wetterextreme, wie Stürme und Starkregen, nehmen deutlich zu, was in der Natur oft bedrohliche Schäden zur Folge hat. Die geschulten Wildbachbegeher übernehmen daher große Verantwortung, um mögliche Gefahrenquellen rasch zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dies ist ein effizientes Frühwarnsystem zur Verringerung des Katastrophenrisikos“, erklärt Fachlehrer Karl Lobner, der den Prüfungsvorsitz innehatte. „Laut Forstgesetz sind die Gemeinden verpflichtet geschulte Fachleute zur Beobachtung von Wildbächen einzusetzen, die jährlich eine Bachbegehung durchführen. Grundstücksanrainer werden über mögliche Gefahren umgehend informiert, denn sie sind verpflichtet die Ufer instand zu halten“, so Forstmann Lobner.

Die praktische Schulung wurde vor Ort an Wildbächen durchgeführt

Ausbildungsschwerpunkte waren die Wildbachkunde, Beurteilung von Gefahrenquellen, Wildbachbauwerke und ihre Funktion sowie rechtliche Grundlagen. Die praktische Schulung wurde vor Ort an Wildbächen durchgeführt. Bereits zum vierten Mal erfolgte die Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Wildbach- und Lawinenverbauung, einer Dienststelle des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus.

Dr. Thomas Lampalzer von der Wildbach- und Lawinenverbauung in Wiener Neustadt sowie Dr. Ilse Regler (Bezirkshauptmannschaft Wr. Neustadt) und Dr. Leopold Lindebner (Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen) leiteten die Prüfung. Bei der Zeugnisverteilung konnte auch Bürgermeister Hubert Postiasi aus Pernitz als Ehrengast begrüßt werden.

„Die Aufgabe der Wildbachbegeher ist primär die Vorbeugung von Naturkatstrophen. Dabei gilt es mögliche Gefahren schon früh zu erkennen und schnell zu reagieren. Die gefürchteten Folgewirkungen von starken Gewittern, wie Verklausungen und Geschiebeablagerungen von Wildbächen, können so weitgehend vermieden werden“, so Lampalzer, der sich über die Kooperation mit der Fachschule Warth freut.