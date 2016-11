Ein Todesopfer bei Brand in Einfamilienhaus .

In Willendorf am Steinfelde ist eine Frau beim Brand in einem Einfamilienhaus ums Leben gekommen, teilte das Landesfeuerwehrkommando NÖ am Mittwoch mit. Sie dürfte an Rauchgasen erstickt sein. Ihr Lebensgefährte konnte sich ins Freie retten, er wurde ins Krankenhaus gebracht.