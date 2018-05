Der Hauptbestandteil des Stromes besteht aus Wasserkraft. Die verbleibende Energie wird ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Wind, Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas oder Geothermie gewonnen.

Bei einem durchschnittlichen jährlichen Strombedarf von über 400.000 kWh – das entspricht dem Verbrauch von mehr als 100 Haushalten – können durch die Umstellung mehr als 130 Tonnen CO2 eingespart werden. Diese Einsparung entspricht einer Kilometerleistung von über 100 Kleinwagen, die jährlich jeweils 10.000 km zurücklegen. „Die Umstellung auf Strom aus nachhaltigen Energieträgern bedeutet eine wesentliche Minimierung des unternehmenseigenen CO2-Fußabdrucks. Wir gehen diesen Schritt bewusst und aus voller Überzeugung“, so Eigentümer Rudolf Stickler.

Die Erhaltung einer gesunden Umwelt für künftige Generationen rückt vermehrt in das öffentliche Interesse und gewinnt für Konsumenten sowie Unternehmern an Bedeutung. EVN Großkundenbetreuer Markus Ötsch: „Die Landfleischerei Stickler geht mit gutem Beispiel voran und leistet damit ihren Beitrag in eine erneuerbare Energiezukunft“.