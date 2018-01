Eigentlich war ja vorgesehen, dass nach dem Abgang von Robert Hanreich Johann Spies die Geschäfte der ausgegliederten Gemeindebetriebe bis 31. Dezember führt. „Diese interimistische Leitung haben wir uns auf unbestimmte Zeit verlängert, da der Geschäftsführer sehr viele Dinge aus der Ära Hanreich aufzuarbeiten hat. Das ist sehr zeitintensiv und auch sehr fordernd“, begründet ÖVP-Stadtchef die Maßnahme.

Kautz: "Hearing absolut wünschenswert"

Für die SPÖ ist das vorerst kein Problem, allerdings äußert man schon den Wunsch, dass die weitere Vorgangsweise bis zu einer fixen Bestellung den formellen Anforderungen entsprechen soll: „Ein Hearing wäre für diesen Posten von unserer Seite absolut wünschenswert“, bekräftigt SPÖ-Stadtrat Günther Kautz die Forderung im Gespräch mit der NÖN: „Ich meine das jetzt nicht abwertend, aber wenn man schon für den Bauhofleiter ein Auswahlverfahren ins Leben ruft, dann sollte man das auch beim Geschäftsführerposten der ausgegliederten Betriebe machen.“

Ob dies auch tatsächlich so geschehen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Für den Stadtchef bestehe jedenfalls keine „besondere Eile, aber wir sind bestrebt, den offiziellen Weg einzuhalten“, so Osterbauer nach einigem Zögern und auf Nachfrage. Mit der Leistung von Spies sei er jedenfalls bis jetzt sehr zufrieden.

Daran hat auch die SPÖ nichts zu bekritteln. Dort stört man sich allerdings an dem Umstand, dass schon seit einem halben Jahr nicht mehr die versprochenen Quartalsberichte ausgehändigt wurden. „Den letzten habe ich im Sommer erhalten. Das kann so nicht sein“, ärgert sich Kautz. Osterbauer bittet diesbezüglich um Nachsicht: „Mit der Personalrochade und dem Abgang Hanreichs war das alles nicht so einfach zu handeln, aber die Zahlen werden nachgereicht“, verspricht er.

Johann Spies jedenfalls hat an seiner Aufgabe mittlerweile großen Gefallen gefunden: „Der Job macht mir riesig Spaß“, erklärt er auf Anfrage der NÖN Neunkirchen und gibt auch zu verstehen, dass er sich bei einer Ausschreibung für die Aufgabe bewerben wird.