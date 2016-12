Idylle der Klamm lockte viele Gäste .

Zum 23. Mal fand in der Johannesbachklamm der traditionelle Adventmarkt statt. An vier Tagen strömten zahlreiche Gäste nach Würflach, um Handwerkskunst, Kulinarik, Musik und vieles mehr zu genießen. Für staunende Blicke sorgte auch wieder der größte geschmückte Christbaum in ganz Österreich.