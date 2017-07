Die Entscheidung des Gemeindeparteivorstands sei einstimmig gewesen, sagt ÖVP-Gemeinderat Alfred Brandstätter am Samstag zur NÖN Neunkirchen. Er sei als Kandidat für die Bürgermeisterwahl bei der kommenden Gemeinderatssitzung am Freitag, 21. Juli nominiert worden.

„Darüber freue ich mich sehr, möchte der Entscheidung der Gemeinderäte aber nicht vorgreifen“, so Brandstätter gegenüber der NÖN. In den Gemeinderat nachrücken soll Markus Nagl, der bisherige Gemeinderat Hermann Schwarz (ÖVP) soll als geschäftsführender Mandatar in den Gemeindevorstand aufsteigen.

Wie reagiert die Opposition auf die Personalentscheidung der ÖVP? Welche Ziele hat sich der ÖVP-Kandidat für seine Amtszeit gesetzt? Das und mehr in der Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN – ab Dienstag erhältlich (auch als E-Paper!)