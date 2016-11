Einen nicht alltäglichen Auftritt haben die Mitglieder der Musikgruppe „Die Chaoten auf Achse“ kürzlich hingelegt: Am Nationalfeiertag musizierten Manfred Polreich, Andreas Brandstätter und Christian Hofer unentgeltlich vor NATO-Soldaten in Pristina.

„Der Oberstleutnant ist für Veranstaltungen wie diese zuständig, er hört sich Bands an und engagiert sie schließlich“, so Bandleader Manfred Polreich zur NÖN. Für seine Gruppe sei es von Anfang an klar gewesen, mitzumachen: „Wir haben ein neues Land mit total netten Menschen kennengelernt“, freut sich der Musiker, diese Erfahrung gemacht zu haben.

Den Start ihres Aufenthalts machte eine Sicherheitseinweisung, ehe das Camp „Film City“ und die Hauptstadt besichtigt wurden. Später rückte man bereits zum Soundcheck ein, ehe am Abend bereits Musik erklang.

Nach dem Antreten zum Nationalfeiertag des österreichischen Kontingentes brachten „Die Chaoten“ das Zelt zum Beben. Mit typisch österreichischer und internationaler Musik war es schnell vergessen, dass man den Nationalfeiertag nicht in seiner Heimat feierte. Den Abschluss bildete der Song „I Am From Austria“.