In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres sprachen sich alle Parteien für die Verfolgung eines Dorferneuerungs-Prozesses aus.

Die Vorbereitungen für die Gründung einer solchen Dorferneuerung laufen laut ÖVP-Bürgermeister Alfred Brandstätter bereits auf Hochtouren. „In einem ersten Schritt haben Fremdenverkehrsverein sowie Kultur- und Theatervereinsobmann Leopold Luef einen Fragebogen ausgearbeitet und an alle Vereine ausgeschickt.“

So wolle man sicherstellen, dass alle Vereine die Möglichkeit haben, sich an dem Prozess mit Ideen zu beteiligen. „In einigen Wochen werde ich dann alle Obleute zu einem Gespräch einladen.

In einem nächsten Schritt soll ein Leitbild erstellt werden“, so Brandstätter auf Anfrage der NÖN. Ziel sei es, dass sich jeder Zöberner aktiv einbringen könne, so der Ortschef: „Alle Ideen sind willkommen!“