65 Jahre Eheglück. Ein Jubiläum, das beachtlich ist, das nicht mehr allzu oft vorkommt. Marianne und Leopold Heissenberger aus Kampichl (Gemeinde Zöbern) haben genau das geschafft: Gemeinsam mit ihrer Familie – die beiden haben vier Kinder, 13 Enkerl und 15 Urenkerl – begingen sie das Fest der Eisernen Hochzeit. Grund für die NÖN Neunkirchen, nachzufragen, wie die beiden sich überhaupt kennenlernten.

1952 geheiratet

„Ich bin früher immer auf Aspang gegangen, obwohl ich ja eigentlich aus Zöbern war. Und da haben wir uns eben kennengelernt – das war kurz und bündig“, muss der 98-jährige Leopold Heissenberger schmunzeln – und legt nach: „Sonntags ist man in die Kirche gegangen, und danach ins Gasthaus – und eben da lernte man sich halt kennen!“

Lange hat es schließlich nicht gedauert: Wenige Jahre später, konkret im Jahr 1952, gaben Marianne – sie wurde im Vorjahr 90 Jahre alt – und Leopold einander das „Ja“-Wort in Aspang.

Geduld, Verständnis, Zusammenhalt

Wie ihr Rezept für ein so langes Eheleben lautet? „Geduld, Verständnis für den anderen – und zusammenhalten, denn sonst hält sie ja nicht, die Ehe“, betonen Marianne und Leopold Heissenberger unisono. „Man darf keinen Blödsinn machen, muss bei Vernunft bleiben“, so Leopold Heissenberger auf die Frage, was er seinen Enkerln und Urenkerl für eine lange Ehe mit auf den Weg gibt.

Gefeiert habe man dieses besondere Jubiläum nun im Gasthaus Czerwenka, wie der 98-Jährige, der übrigens noch selbst mit dem Auto fährt, gegenüber der Neunkirchner NÖN ausführt: „Der Saal war voll mit lauter Leuten, es war eine sehr schöne Feier“, bilanziert Leopold Heissenberger. Anfangs hätte man die beiden zum Feiern überreden müssen, wie Heissenberger schmunzelnd zugeben muss: „Aber schlussendlich hat alles gepasst und es war ein schöner Tag!“

Als die NÖN Neunkirchen das Haus der Heissenbergers in Kampichl verlässt, lädt der bald 99-jährige Leopold diese für das nächste Mal ein. „Dann kommen Sie halt wieder“, meint er mit einem Lächeln. Wir versprechen: Allerspätestens zum 100. Geburtstag...