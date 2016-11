Sie thront zwischen Zöbern und Schlag und wurde im 13. Jahrhundert erbaut: Die Ruine Ziegersberg. Mit Kurt Breitfellner aus Wien hat das Bauwerk nun einen neuen Besitzer.

Es sei kein gezielter „Ruinenkauf“ gewesen, verrät Breitfellner der NÖN Neunkirchen im Gespräch: „Das ist eigentlich im Zuge eines Waldankaufs passiert. Meine Eltern haben sich für diese Fläche interessiert. Als dann die Frage aufkam, was wir quasi mit der Ruine machen, haben wir uns entschieden, sie dazuzunehmen“, berichtet der 42-Jährige.

Kurt Breitfellner (42) aus Wien: „Es war kein gezielter Ruinenkauf!“ | privat

Bei Breitfellners Hochzeit hatte die Ruine dann so etwas wie „ihren ersten Auftritt: „Wir haben uns nach Überlegungen dazu entschlossen, die Hochzeit hier zu veranstalten“, so Breitfellner. Der Burghof wurde geschottert und gesäubert, sodass die Durchführung möglich war, führt Kurt Breitfellner weiter aus.

Ruine Ziegersberg bald im Fernsehen

Immer wieder gebe es Anfragen, ob das alte Bauwerk zu besichtigen sei, so der angehende Opernsänger, der lange Zeit in der Wirtschaft tätig war: „Ich bin natürlich gerne bereit, am Wochenende die Ruine herzuzeigen“, meint er. Professionelle und regelmäßige Führungen seien derzeit jedoch nicht geplant und im Moment nur Zukunftsmusik: „Das muss man sich überlegen“, so der 42-jährige Breitfellner.

Bis es soweit ist, könnte die Ruine aber immerhin in dem einen oder anderen Film auftauchen, verrät der Wiener: „Ich habe in einem System der Niederösterreichischen Landesregierung die Ruine als Filmlocation angeboten“, so Breitfellner.

Es wäre also durchaus denkbar, dass sich die Ruine Ziegersberg bald im Fernsehen wiederfindet ...