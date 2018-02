Lange Zeit stand der Bau für das neue Lokal von Leo und Lui Doci still. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

„Die Baufirma wartet nur mehr auf besseres Wetter“, bestätigt Leo Doci. Die Gastronomen haben mit dem Objekt, das sie von Familie Locsmandy erwarben, einiges vor. „Einfach im Lokal so weiterzumachen, war die erste Idee. Ich habe aber dann mit Experten gesprochen, die uns zu einem anderen, neuen Konzept inspirierten“ so Doci, der seit mehr als 20 Jahren selbstständig ist.

Wintergarten und Terrasse angebaut

Von der Größe her wird sich beim Lokal, welches künftighin „Bevanda“ heißen wird, nicht viel ändern, einzig ein Wintergarten und eine Terrasse werden angebaut.

Doci: „Es wird eine offene Küche geben, kulinarischer Schwerpunkt ist die mediterrane Küche.“ Durch die umfangreichen baulichen Veränderungen war eine neue Betriebsanlagengenehmigung notwendig. „Das hat Zeit in Anspruch genommen“, so Leo Doci. Eröffnet wird das „Bevanda“, was auf Kroatisch so viel wie „köstlicher Wein und Wasser“ heißt, übrigens im Mai dieses Jahres.