Das Schwerfahrzeug war auf dem Weg von Frankreich nach Rumänien und wurde auf der Autobahn A4, Gemeindegebiet von Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, angehalten. Der 50-jährige Lenker aus Rumänien hatte den Fahrtschreiber so manipuliert, dass er von den tatsächlich gefahrenen 1200 km lediglich 739 km aufgezeichnet hatte.

Bereits 21 Mal manipuliert

Von der effektiv gefahrenen Zeit von fast 15 Stunden, wurde so nur etwas mehr als 9 Stunden dokumentiert. Es wurde festgestellt, dass er mehr als 13 Stunden ohne Pause unterwegs war. Der Fahrtenschreiber wurde auf diese Weise 21 Mal in den letzten 28 Tagen manipuliert. Der Kraftfahrer wurde angezeigt.