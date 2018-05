Die Gesamteinsatzzahlen blieben bei rund 2.000 Notfällen nahezu gleich, glücklicherweise waren von Samstag bis in die Abendstunden am Pfingstmontag fast um die Hälfte weniger Verletzte nach Verkehrsunfällen zu verzeichnen als im Vorjahr. Waren es 2017 in Niederösterreich noch 107 Verletzte, mussten heuer „nur“ 57 von Rettungsteams in Kliniken eingeliefert werden.

Alle zwei Minuten ein Alarm

Über 2.000 mal alarmierte 144 NOTRUF NÖ ein Rettungs- und/oder Notarztteam, niedergelassene Ärzte oder First Responder zu Notfalleinsätzen an den drei Pfingsttagen in Niederösterreich. Das ist rund dieselbe Anzahl wie im Vergleichszeitraum 2017. Durchschnittlich alle zwei Minuten schrillten die Pager der zumeist freiwilligen Rettungsteams von Rotem Kreuz, Arbeitersamariterbund, Christophorus Flugrettung, Johanniter-Unfall-Hilfe und der Bergrettung. Haupteinsatzgründe waren internistische Notfälle (z.B. akute Herz- oder Atemprobleme, …), gefolgt von neurologischen (Schlag-, oder Krampfanfälle) und Stürzen.

Rückgang bei Verkehrsunfällen

Bei insgesamt 46 Verkehrsunfällen – gegenüber 65 im Vorjahr – wurden bis Montagabend 16 (2017: 20) Person schwer- und weitere 41 (2017: 87) leicht verletzt. War voriges Jahr noch der Samstag der Tage mit den meisten Verkehrsunfällen, verschob sich heuer der Schwerpunkt auf Montag. Die hohe Anzahl der Verletzten war im Jahr 2017 ein Ausreißer, die Zahlen heuer pendelten sich wieder auf den langjährigen Trend ein.

8.000 Telefonate

Insgesamt wurden an diesen drei Tagen mehr als 2.000 Notfalleinsätze, knapp 300 telefonische Gesundheitsberatungen und 35 Intensivtransporte koordiniert. Insgesamt wurden mehr als 8.000 Telefonate, davon fast 2.000 Notrufe über die Pfingstfeiertage gezählt. Die Notruf- und Gesundheitsexperten konnten so tausende Anrufer auch an den Pfingstfeiertagen betreuen und beraten.