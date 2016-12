Bruder jahrelang missbraucht: Schuldspruch in Krems .

Fünf Jahre hindurch soll sich ein Niederösterreicher an seinem fünf Jahre jüngeren Bruder vergangen haben. Er wurde deshalb am Donnerstag am Landesgericht Krems - nach unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführter, fortgesetzter Verhandlung - wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Vergewaltigung schuldig gesprochen.