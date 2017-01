Fahndern des Landeskriminalamtes Burgenland gelang nach umfangreichen (seit Herbst 2015 andauernden) Ermittlungen ein schwerer Schlag gegen ein international agierendes Drogen-Netzwerk.

Die Exekutive nahm 63 Dealer (im Alter zwischen 20 und 62) aus Österreich und der Slowakei fest. Man lieferte sie in die Justizanstalten Eisenstadt, Wiener Neustadt und Wien-Josefstadt ein. Crystal Meth im Straßenverkaufswert von 3,9 Millionen Euro war von den Festgenommenen nach Österreich eingeführt und in Umlauf gesetzt worden. Mehrere dieser Drogenhändler wurden mittlerweile am Landesgericht Eisenstadt zu Haftstrafen zwischen zwei und fünf Jahren verurteilt.

Die Polizei lobte "die hervorragende internationale Zusammenarbeit mit den slowakischen Behörden, die sich über mehr als ein Jahr erstreckte". Dadurch konnten man die Haupttäter sowie zahlreiche Hintermänner ausforschen und festnehmen. Männer (Slowaken, zwischen 40 und 55 Jahre alt), die maßgeblich an der Erzeugung und am Vertrieb von großen Mengen Methamphetamin beteiligt waren, befinden sich derzeit in ihrem Heimatland Slowakei in Haft.

Darüber hinaus konnten Kriminalbeamten aus beiden Ländern zwei der Haupttäter (ebenfalls Slowaken) aufgrund europäischer Haftbefehle in der Slowakei festnehmen. Das Duo wurde nach Österreich ausgeliefert und befindet sich zur Zeit in Eisenstadt in Haft.

Ein Teil der Täter betrieb in der Slowakei auch ein Drogenlabor, in dem man die Suchtmittel herstellte und von dort in Umlauf brachte. Den Männern konnte die Erzeugung eines beträchtlichen Teils der nach Österreich eingeführten Mengen Crystal Meth nachgewiesen werden.

Weiters stellte die Polizei bei zahlreichen Hausdurchsuchungen in Wien, Niederösterreich und der Slowakei mehrere Waffen (unter anderem eine Kalaschnikow-Maschinenpistole), fünf Fahrzeuge (mit denen der Transport der Drogen durchgeführt wurde), 24 Stück gefälschte 500-Euro-Scheine sowie 22.000 Euro Bargeld sicher.

Die Drogen waren von den Tätern mit den beschlagnahmten Fahrzeugen – vorwiegend über den Autobahngrenzübergang Kittsee – sowie mit dem Zug aus der Slowakei nach Österreich gebracht worden.

Die Dealer wurden unter anderem auch wegen Erpressung, gefährlicher Drohung, Betrugsdelikten und Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt