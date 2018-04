Bär von A1-Kontrolle bei Fußballspiel "aufgetaucht".

Die Geschichte des dressierten Bären, der im russischen Pyatigorsk bei einem Zweitliga-Fußballspiel den Ball vor dem Anpfiff an den Schiedsrichter überreicht und für die Zuschauer mit den Pfoten geklatscht hat, ging vor kurzem durch die Medien. Nun kam durch eine Aussendung von VIER PFOTEN heraus, dass es sich um exakt jenen Bären handelt, dessen Besitzer vor fünf Jahren (am 9. Oktober 2013) bei der Durchreise durch Österreich auf der Westautobahn im Bezirk Baden angehalten worden war ( wir hatten berichtet, siehe hier und unten).

Dr. Amir Khalil, Tierarzt bei Vier Pfoten, war seinerzeit bei der Kontrolle des Transporter mit dem Bären im Herbst 2013 bei Alland vor Ort. Er wird in einer Aussendung vom Donnerstag zitiert: „Der Bär wurde bei einer Standard-Kontrolle auf einer österreichischen Autobahn von der Polizei entdeckt. Den Beamten vor Ort erschienen die Transportbedingungen in dem Wagen nicht ausreichend und sie informierten deshalb VIER PFOTEN. Wir boten sofort an, den Bären vorübergehend in unserem Bärenwald Arbesbach in Niederösterreich unterzubringen. Unser Vorschlag wurde leider abgelehnt, da der Besitzer gültige Papiere für den Zirkusbären vorweisen konnte.“

Der Bär sei schon damals offensichtlich in keinem guten gesundheitlichem Zustand gewesen, „das konnte ich als Tierarzt schon mit freiem Auge erkennen – auch wenn uns ein ausführlicher Gesundheitscheck leider verwehrt wurde. Der Bär hatte schlechte Zähne und wir stellten fest, dass er auf einem Auge blind ist.“

Während der Besitzer auf die Freigabe für die Weiterreise wartete, habe er den Bären dazu animiert, den Polizisten und der anwesenden Presse Kunststücke vorzuführen. „So musste er Trompete spielen, tanzen und einen Schäferhund herzen“, ärgert sich Dr. Khalil. Ein herbeigerufener Amtstierarzt gab schließlich grünes Licht für die Weiterreise nach Kiew. Dort war das Wildtier für einen Filmdreh gebucht.

„Es ist natürlich unfassbar traurig zu sehen, dass er nach wie vor, nach all den Jahren, noch immer seine Kunststücke machen muss. Auch im Fall des russischen Fußballspiels musste der Bär völlig unnatürliche Bewegungsabläufe ausführen. Der Trubel und der Lärm einer solchen Veranstaltung bedeuten immensen Stress für das hochsensible Wildtier. Als Tierschutzorganisation verurteilt VIER PFOTEN jegliche Ausbeutung von Wildtieren für Unterhaltungszwecke rigoros. In den letzten Jahren haben wir es geschafft, viele Bären aus solchen grausamen Haltungsbedingungen zu retten und in unseren zahlreichen Bärenschutzzentren unterzubringen. Wir hoffen, dass die Politiker und Behörden, in Ländern wo diese Tierquälerei nach wie vor geduldet wird, rasch umdenken. Bis dahin kämpfen wir weiterhin für den Schutz von Bären“, so der Arzt von Vier Pfoten.