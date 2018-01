Lawinengefahr: In NÖ verbreitet Stufe 3 .

Die Lawinensituation hat sich am Mittwoch in Niederösterreich etwas entspannt. In den Ybbstaler und Türnitzer Alpen sowie im Rax-Schneeberggebiet herrschte Stufe 3 (erheblich) der fünfteiligen Skala.