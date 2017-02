Acht "Staatsverweigerer" in Krems vor Gericht .

Nach einer von der staatsfeindlichen Bewegung OPPT (One People's Public Trust) geplanten "Gerichtsverhandlung" gegen eine Sachwalterin 2014 in Hollenbach im Waldviertel stehen acht Anhänger der Gruppierung am 15. März in Krems vor Gericht.