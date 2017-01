57.439 Asylentscheidungen hat das Bundesamt für Asyl- und Fremdenwesen (BFA) 2016 getroffen, um 57 Prozent mehr als 2015. 42.073 Anträge auf internationalen Schutz wurden 2016 bundesweit gestellt, 36.030 Personen zum Verfahren zugelassen. 20.213 Personen erhielten einen Negativbescheid.

„Österreich zählte 2016 zu den meist belasteten Staaten, gehört aber europaweit zu den Ländern mit den höchsten Asylerledigungszahlen“, sagt BFA-Direktor Wolfgang Taucher. Die Zahl der Rückführungen lag im Vorjahr bei 10.677 (davon 4.880 zwangsweise und 5.797 freiwillig). Die freiwillige Rückkehr möchte das BFA – in enger Kooperation mit der Caritas und dem Verein für Menschenrechte – forcieren. „Die Caritas in NÖ nimmt seit Jahresbeginn neu diese Aufgabe wahr. Uns ist wichtig, dies menschenwürdig abzuwickeln, auch wenn jemand einen Negativbescheid hat“, so Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger. Größere finanzielle Anreize sollen dafür geschaffen werden, gestaffelt bis zu 500 Euro für den freiwilligen Rückkehrer. 7,2 Millionen Euro werden dafür aus dem BFA-Budget bereitgestellt. Vor allem für Rückführungen nach Marokko, Algerien, Nigeria, Pakistan und Afghanistan ist diese Aufstockung vorgesehen.

In NÖ befinden sich 12.976 Menschen (Stichtag 19. 1. 2017) in der Grundversorgung. 2016 waren es mit 13.445 etwas mehr. „Aufgrund der rückläufigen Zahlen wird die Unterbringungsstruktur angepasst. In enger Abstimmung mit dem Innenministerium werden Unterbringungsreserven weiterhin vorgehalten“, sagt Asyl-Landesrat Maurice Androsch. Wichtig sei, Flüchtlinge großräumig auf NÖ zu verteilen, „um zielgerichtete Integration zu gewährleisten“.