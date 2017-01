Die Strecke Tschernobyl Richtung Reaktor gleicht einer Endlosschleife an Trostlosigkeit. Weites, ebenes Land, verlassenes Land, kontaminiertes Land. Orangegelbe Strahlenwarnzeichen weisen auf die radioaktive Verseuchung der Wälder hin, Ortstafeln auf ehemalige Städte und Dörfer, die nach dem Gau dem Erdboden gleichgemacht wurden. Und dann kündigt ein Schild den letzten Checkpoint an. Todeszone.

Dauerhaftes Leben ist für Menschen ab hier nicht mehr möglich. Zwei bewaffnete Soldaten stehen vor einem verschlossenen Schranken. Passkontrolle. Einzeln wird unsere Reisegruppe gecheckt. Fünf etwa 30-jährige Slowaken, eine Amerikanerin und ich.

„Das Übernachten in der Sperrzone ist für ukrainische Jugendliche eine beliebte Mutprobe. Über die Folgen denkt man als Junger nicht nach.“

Guide Dominik Orfanus

Wenige Minuten nach dem Check baut sich in der Ferne ein kantiges, bedrohlich wirkendes Ungetüm auf. Das Atomkraftwerk Tschernobyl. Der Geigerzähler rattert und stoppt bei der Zahl 90. „Weit über dem Normalwert, trotzdem ungefährlich“, beruhigt unser Guide Dominik. Bereits 2008 war Dominik Orfanus das erste Mal hier, noch im gleichen Jahr gründete er die Agentur „Chernobyl Welcome“.

Seitdem reist er jährlich zig Mal hierher, zumeist mit Touristen. Ukrainische Fremdenverkehrsexperten rechnen mit bis zu einer Million Touristen jährlich in naher Zukunft. „Das Abenteuer, der Thrill, das Außergewöhnliche reizt viele“, sagt Dominik, der zweifache Familienvater, der in Bratislava lebt. Motive, die auch unsere Reisegruppe treiben, wie der nächste Stopp verrät.

Pripyat, die tote Stadt – seit 30 Jahren unbelebt

Die lediglich drei Kilometer vom Reaktor entfernte Stadt Pripyat wurde maximal vom Supergau betroffen. Am Tag nach dem Gau wurden die 47.000 Bewohner innerhalb von drei Stunden mit Bussen evakuiert. Seit 30 Jahren lebt hier niemand mehr. In den Resten der noch stehenden Gemäuer verrostet, vermodert und zerfällt alles Zurückgelassene. Bäume durchstoßen brüchiges Gemäuer, Sträucher und Geäst umwickeln alles von Hand Geschaffene. Rostbraune Betten stehen im halb verfallenen Krankenhaus herum. Kinderkrippen, Schutt, morsche Türen liegen am Boden.

Dominik empfiehlt uns, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Ich schließe mich drei Reisekollegen an, die Tarnklamotten tragen. Wie Survival Guides klettern sie überall rauf und hinein und vor jedem außergewöhnlichen Motiv posieren sie für coole Fotos. Klar hat jeder eine GoPro am Stick.

Anders als ich sehen die Jungs in Tschernobyl einen Abenteuerspielplatz, nicht Mahnmal. Ein häufiges Phänomen, wie ich erfahre. Angeblich schleichen regelmäßig Jugendliche in die Sperrzone, um hier zu übernachten. „Eine beliebte Mutprobe vieler ukrainischer Jugendlicher“, erklärt Dominik. Die Strafe dafür ist überschaubar, liegt angeblich bei 65 Euro. Und die gesundheitlichen Folgen? „Darüber denkt man nicht nach, wenn man jung ist“, meint Dominik.

In der Umgebung von Tschernobyl verrostet und vermodert alles, was vor 30 Jahren zurückgelassen wurde. | NOEN

Tags darauf stehen wir direkt vorm Symbol des Schreckens. Keine 150 Meter trennen uns vom Reaktorblock 4. Lange Stahlarme von Kränen kreisen gemächlich über den unförmigen kantigen Betonklotz.

Arbeiter tragen Rohre und andere Gegenstände über die riesige Baustelle. Hunde streichen über das Baugelände. Es herrscht ruhige Stimmung und gemächliches Treiben. Hin und wieder wirbelt Wind Schmutz und Staub durch die Luft. Niemand schert sich darum. Besondere Schutzkleidung sehe ich keine. Manche Arbeiter tragen Staubmasken, die meisten nicht einmal das.

Auch wir stehen ohne jeglichen Schutz vor dem Sarkophag. Möglich macht das eine Betonwand, die zwischen dem Reaktor und dem Baugelände hochgezogen wurde. Diese reduziert die Strahlenbelastung auf ein akzeptables Maß. Zudem wurde das gesamte Erdreich abgetragen und durch ein Betonfundament ersetzt. All diese Maßnahmen machen ein relativ sicheres Arbeiten auch in der Nähe des Reaktors möglich. Der Strahlenwert hier: 450 Microsieverts. Doch wer glaubt, dass die Gefahren, welche vom Reaktorblock 4 ausgehen, gebannt sind, der irrt.

2.000 Tonnen Uran schlummern nach wie vor in seinem Inneren. Unter dem instabilen Betonmantel toben chemische Vorgänge, die Chemiker nicht deuten können. „Eines von vielen Problemen ist der Dunst“, erzählt Dominik, „der verflüssigt sich und entfacht ständig neue uns noch unbekannte Reaktionen. Jederzeit könnten verheerende Kettenreaktionen entstehen, deren Ausmaße der Menschheit noch fremd sind.“

Drei Kilometer entfernt vom Unglücksreaktor Tschernobyl befindet sich die tote Stadt Pripyat. Sie wurde maximal vom Supergau betroffen. Seit 30 Jahren lebt dort niemand mehr. | Thomas Bruckner

Vor Kurzem ist eine 31.000 Tonnen schwere, riesige gewölbte Stahlkons-truktion über den Unglücksreaktor gestülpt worden. Die neue Schutzhülle. Sie soll Tornados und Erbeben aushalten und durch ein computergesteuertes Belüftungssystem dauerhaft rostfrei bleiben. Kosten: 2,1 Milliarden Euro. Finanzierung? Noch fraglich. Jedenfalls soll sie für 100-jährige Sicherheit sorgen. Etwa 3.000 Menschen haben vor Ort an diesem Vorhaben gearbeitet. Ingenieure, Spezial-, Fach- und Hilfsarbeiter aus aller Welt. Weshalb arbeitet man hier? „Gutes Geld“, wirft mir ein Franzose über die Absperrung zu. Was sonst?

Spät abends, nach zwei Tagen in der Schutzzone, verlassen wir diese wieder. Beim Checkpoint werden wir wegen etwaiger möglicher Verstrahlungen gecheckt. Und zum Glück ist alles paletti. Angeblich haben wir nicht mehr Radioaktivität abbekommen als bei einem Langstreckenflug.

Von Thomas Bruckner