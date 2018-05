Die Zahl der Arbeitsunfälle ist in Niederösterreich im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief gesunken. Es wurde 12.336 Arbeitsunfälle registriert, das waren um 57 weniger als im Jahr 2016 – trotz steigender Beschäftigtenzahlen.

Auf diese Entwicklung machte am Montag die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) aufmerksam. Die positive Bilanz wurde mitten in der laufenden Debatte über die mögliche Auflösung der AUVA bekanntgegeben. Damit versucht die AUVA in dieser für sie heiklen Phase zu unterstreichen, dass sie auf dem Gebiet der Unfallverhütung in den vergangenen Jahren erfolgreich tätig war.

Das geht auch aus dem Trend über mehrere Jahre hinweg hervor. Demnach sank die Zahl der Unfälle am Arbeitsplatz in den vergangenen fünf Jahren auf 22,75 Fälle pro Tausend Arbeitnehmer. Vor fünf Jahren war dieser Wert noch bei 25,25 Arbeitsunfällen bei 1000 Beschäftigten gelegen.

In Niederösterreich ist Arbeiten weniger gefährlich als im Schnitt in Österreich

Niederösterreich steht auch gemessen an den anderen Bundesländern und damit im Vergleich zum Österreich-Wert gut da. Zwar wurde auch in ganz Österreich ein historischer Tiefstand an Arbeitsunfällen verzeichnet: auf 1000 Beschäftigte kamen im Vorjahr bundesweit 24,27 Arbeitsunfälle. Das lag damit aber klar über dem Niederösterreich-Wert von 22,75 Fällen.

Die gefährlichste Branche ist nach den Daten der AUVA der Einzel- und Großhandel. Dort ereignete sich fast ein Viertel aller Arbeitsunfälle in Niederösterreich. Konkret waren es 2801, das waren 22,7 Prozent der landesweit registrierten Unfälle am Arbeitsplatz. Daher folgt die Produktion mit 2570 Arbeitsunfällen. Die drittgefährlichste Branche ist der Bau und das Baunebengewerbe mit 2097 Unfällen am Arbeitsplatz.

Die Krankenstände nach Arbeitsunfällen werden kürzer

Wer einen Arbeitsunfall erleidet, kommt rascher an seinen Arbeitsplatz zurück. Die Dauer eines Krankenstandes nach einem Arbeitsunfall betrug im Vorjahr im Schnitt 16,24 Tage. Zum Vergleich: im Jahr 2016 lag dieser Durchschnittswert bei 16,79 Tagen, im Jahr 2015 sogar bei 18,88 Tagen. Die Dauer des Krankenstandes nach einem Arbeitsunfall ist damit innerhalb von zwei Jahre um 2,64 Tage gesunken.