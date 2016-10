Es war ein lukratives Geschäft, das sich für eine rumänische Bande eröffnet hatte: Bei Einbruchsdiebstählen erbeuteten sie in der Zeit vom 14. Jänner bis 19. März laut Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Waren im Wert von 250.000 Euro.

Die Männer suchten Einfamilienhäuser in Wiener Neustadt, Baden und Mödling heim und hatten es dabei hauptsächlich auf Schmuck, Bargeld, Uhren und elektronische Geräte abgesehen, aber auch Markenkleidung ließen sie nicht zurück. In verschiedenen Konstellationen sollen die Männer, die zwischen 23 und 28 Jahre alt sind, jeweils zwischen acht und 21 Einbrüche verübt haben. Besonders vorsichtig dürften sie bei ihren Taten jedoch nicht vorgegangen sein. Die Staatsanwaltschaft konnte im Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt zahlreiche Beweise vorbringen.

Beweislast erdrückend: Täter bekannten sich schuldig

So wurden zum Beispiel Teile der Beute bei den Männern gefunden. Schuhabdrücke am Tatort sowie DNA-Spuren der Rumänen bei den Häusern belasteten sie ebenso. Außerdem wurde am Fluchtwagen ein Peilgerät angebracht, die Handys waren in der Nähe der Tatorte eingeloggt, was ebenfalls zurückverfolgt werden konnte. Den restlichen Beweis lieferten Videos.

Den Männern blieb also nicht mehr viel übrig, als sich schuldig zu bekennen. Die Übersicht dürften sie bei der Fülle an Einbrüchen laut ihrer Aussage allerdings verloren haben, denn an Details und Tatorte konnten sie sich nicht mehr genau erinnern. 30 Monate Haft setzte es für den Erstbeschuldigten, drei Jahre, davon zwei bedingt für den zweiten, fünf Jahre für den dritten und 20 Monate Haft für den vierten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.