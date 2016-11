Ein bewaffneter Mann läuft durch ein Einkaufscenter. Jede Sekunde zählt. Die Einsatzkräfte müssen sich so schnell wie möglich dem Täter nähern, um Deeskalationsmaßnahmen zu setzen.

Doch was ist der kürzeste Weg? Mittels Indoor-GPS, bei dem die Beamten Informationen auf Smartphone oder Smart-Watch bekommen, könnte man möglicherweise einen Amoklauf verhindern und Menschenleben retten. An fingierten Szenarien wie diesen arbeitet der Badener IT-Experte Lukas Hold gemeinsam mit Gerhard Pichler, Bezirkspolizeikommandant für St. Pölten-Land im Rahmen des Fachhochschulstudiums „Wissensmanagement“.

Bislang gibt es in Österreich noch kein derartiges System für Einsatzkräfte. „Wegzeiten können verkürzt, Menschenströme für Marketingzwecke analysiert werden. Auch seheingeschränkten Menschen kann ein solches System im Alltag nutzen“, weiß dazu Lukas Hold.

Ein weiteres Szenario wird in der Landesfeuerwehrschule Tulln ausprobiert. „Feuerwehrkräfte müssen in einem Gebäudekomplex zuerst zum Gashaupthahn, in weiterer Folge zum Brandherd und schließlich eine Person aus dem Gebäude bergen“, so Hold.