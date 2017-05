„Psychische Belastungsreaktionen sind normale Reaktionen auf außergewöhnliche Ereignisse“, sagt Claus Polndorfer, Leiter des psychologischen Dienstes im Innenministerium.

Ob Schusswaffengebrauch, schlimme Unfälle oder ein verletzter Kollege: „Früher galt die Ansicht: ,Wenn er das nicht aushält, ist er für die Exekutive vermutlich zu schwach‘“, weiß Polndorfer, der selbst zehn Jahre lang im Streifendienst in Salzburg tätig war. Polizisten sprachen zwar untereinander über belastende Einsätze, aber kaum mit ihren Angehörigen. Aber Polizisten sind auch nur Menschen, bei denen dramatische Ereignisse zu kurzfristigen oder – in Ausnahmefällen – länger andauernden psychischen Überbelastungen führen können.

„Die 71 Toten in einem Lkw waren ein nie da gewesenes Ausmaß des Schreckens. Nicht nur der Anblick, sondern auch der Verwesungsgeruch.“

Claus Polndorfer

Der Einzug der Psychologie in die Gesellschaft hat auch vor dem Exekutivdienst nicht halt gemacht. Vor rund 30 Jahren gab es Psychologie im Polizeidienst hauptsächlich im Bereich der Personalauswahl und bei diversen Schulungsmaßnahmen. Das sei mit heute nicht mehr vergleichbar. Ab den 1990er-Jahren erhielten Polizisten, die ihre Schusswaffe gebrauchen mussten, auf Wunsch psychologische Unterstützung. „Post shooting“ wurde das genannt. Bald erkannte man aber, dass ein ,seelischer Airbag‘, wie Polndorfer es symbolisch bezeichnet, nicht nur nach einem Schusswaffengebrauch von Nöten ist. Denn auch andere Ereignisse können Polizisten – bis ins Privatleben hinein – beeinflussen. „Ein totes Kind kann einen Polizisten genauso an die Grenzen führen wie der Tod eines alten Menschen, je nachdem, welche gedankliche Verknüpfung, er mit seinem privaten Umfeld herstellt“, sagt Polndorfer.

Die Flüchtlingswelle 2015 hat so manche Polizisten an ihre psychischen Grenzen gebracht. Und hier besonders ein Vorfall: „Die 71 Toten in einem Lkw waren ein nie da gewesenes Ausmaß des Schreckens. Nicht nur der Anblick, sondern auch der Verwesungsgeruch.“ Die Tragödie des Wilderers von Annaberg mit drei toten Polizisten und einem erschossenen Rettungsmann bezeichnet er als „9/11“ in der österreichischen Polizeigeschichte. „Dafür wurden Gruppen- und Einzelbetreuungen organisiert, auch als Präventivmaßnahme für künftige Amtshandlungen im Sinne moderner Einsatzreflexion“, sagt er.

2006 hat der „Peer-Support“ das „Post-Shooting-Modell“ abgelöst. Die Betreuung innerhalb der Landespolizeidirektionen und Bildungszentren übernehmen bundesweit rund 70 „Peers“. Das sind psychologisch geschulte Beamte, von denen es in NÖ neun gibt.

Die Anforderungen an die Polizei haben sich gewandelt. Ebenso das Anforderungsprofil der Polizei. Dafür sind Experten der Eignungsdiagnostik zuständig „Ein explosionsartig wachsender Fachbereich“, sagt Polndorfer.