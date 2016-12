Alle 30 Bergrettungs-Ortsstellen in Niederösterreich verfügen seit Herbst über einen sogenannten „Automatisierten Externen Defibrillator“ (AED). „So ein mobiles Gerät ist Standardausrüstung für einen modernen Rettungsdienst“, sagt der Landesarzt der Bergrettung Niederösterreich/Wien, Dr. Alexander Egger.

Der Mediziner sieht in dieser Aktion einen „wegweisenden Schritt im Sinne einer fortschreitenden Professionalisierung der Tätigkeit der über 1.300 Bergretterinnnen und Bergretter in Niederösterreich und Wien“. Mit einer Größe von 13 mal 13 Zentimetern und einem Gewicht von nur 490 Gramm findet das handliche Gerät Platz in jedem Einsatzrucksack.

Im urbanen Umfeld steigt der Versorgungsstandard mit derartigen Geräten stetig, nun wird auch im alpinen Gelände nachgebessert. „Die Wanderer werden älter, die alpinen Regionen durch die touristische Erschließung immer einfacher zu erreichen“, führt Egger aus. „Somit ist der Bergrettungsdienst vermehrt mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen konfrontiert“.

Eine rasche Herz-Lungen-Wiederbelebung und frühzeitige Defibrillation könne das Überleben eines Kreislaufstillstandes wesentlich verbessern. Die Statistik untermauert Eggers Aussagen. Laut der Statistik Austria waren Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems mit 37,9 Prozent bei den Männern und 47,4 Prozent bei den Frauen die Haupt-Todesursachen im letzten Jahr.

Bergretter werden eingeschult

Wichtig für den Ersthelfer sind das rasche Erkennen eines Kreislaufstillstandes und die umgehende Einleitung von Wiederbelebungsmaßnahmen, also die sogenannte Laien-Reanimation. Derzeit sind etwa 40 Prozent aller aktiven Bergretterinnen und Bergretter bereits auf die AED eingeschult. Im kommenden Jahr erhalten alle aktiven Bergrettungsmitglieder diese Einschulung sowie eine Auffrischung in der Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen. Grundsätzlich empfiehlt der Mediziner Egger jedem, der sich im alpinen Gelände bewegt, einen Erste Hilfe Auffrischungskurs zu besuchen und die notwendige Grundausrüstung in der Rucksackapotheke mitzuführen.

"Wir hoffen, dass die Maßnahme der Bergrettung Nachahmer findet. Wir wünschen uns, dass mittelfristig auf jeder Berghütte bzw. Bergstation ein "Rucksack tauglicher" Defi vorhanden ist", sagt Landesleiterstellvertreter Thomas Prigl. Zumindest die Bergrettungshütten in den Einsatzgebieten sind nun versorgt. Dazu gehört der komplette Niederösterreichische Voralpenraum vom Wechsel über den Tirolerkogel bis zum Hochkar und die Wachau.