Ermittler des Landeskriminalamtes NÖ haben einem Duo mehrere Diebstähle im Bundesland nachgewiesen. Die Männer (30 und 31) wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion vom Donnerstag in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Der ihnen angelastete Schaden beträgt etwa 31.000 Euro.

Auf das Konto der beschuldigten Slowaken sollen sieben Einbruchsdiebstähle in Zimmer und einen Lagerraum eines Hotels in Brunn am Gebirge, je ein Pkw-Diebstahl in Wiener Neudorf und Hainburg, ein Container-Einbruchsdiebstahl in Hainburg sowie der Diebstahl von vier Alu-Kompletträdern von einem geparkten Pkw in Wiener Neudorf gehen. Der laut Polizei einschlägig vorbestrafte 30-Jährige war bereits am 17. Oktober 2016 in dem Hotel auf frischer Tat ertappt worden. Er war geständig und gab auch einen Pkw-Diebstahl zu.

Nur wenig Tage später wurde der 31 Jahre alte Verdächtige bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Wien-Leopoldstadt gefasst. Im Auto wurden Einbruchswerkzeug, Diebesgut und verbotene Waffen (Stahlruten) sichergestellt. Der Mann war der Polizei zufolge nicht geständig.

Die Diebstähle in den Bezirken Bruck a.d. Leitha und Mödling waren von September bis zuletzt am 17. Oktober 2016 verübt worden. Eines der Autos wurde in Bratislava sichergestellt und an den Eigentümer retourniert.