„Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Erst kommen Rechnungen über Bekleidungsbestellungen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte, gefolgt von Inkassoschreiben. Allmählich wurde mir dann klar, dass sich da jemand für mich ausgibt und unter meinem Namen bestellt. Aber beweisen sie das einmal, das war gar nicht einfach. Ich war nie an der Gänserndorfer Adresse, wohin die Waren geliefert wurden, gemeldet. Zum Beweis habe ich die Meldezettel der letzten sechs Jahre vorgelegt“, schildert das Opfer den beschwerlichen Weg, um seine Unschuldsbeteuerungen bei den Versandfirmen zu untermauern. Mit Behördenunterstützung sei es dann gelungen, den vermeintlichen Identitätsdieb und Bestellbetrüger zu entlarven, schildert der Weinviertler und wünscht sich: „Hoffentlich ist jetzt Ruhe.“

„Ich trage so teure Kleidung nicht“

Der ermittelte Täter, ein Arbeiter (24) aus dem Bezirk Gänserndorf, präsentiert sich vor Gericht als Unschuldslamm. Er habe an der Lieferadresse zwar einmal gewohnt, aber auf einer anderen Stiege, beteuert er und mutmaßt eine Verwechslung. „Ich trage so teure Kleidung nicht“, erklärt er. Das im Vergleich zum Beschuldigten hünenhaft wirkende Opfer mit Kleidergröße XXL wirft ein: „Und mir passt die gelieferte Bekleidung in Größe L mit Sicherheit nicht. Ihnen schon.“

„Ich war es nicht, warum glauben Sie mir nicht?“, beginnt der Beschuldigte unter Tränen zu lamentieren.

„Ich glaube Ihnen kein Wort“, kommentiert Richter Manfred Hohenecker das Geraunze und verhängt über den vorbestraften Arbeiter eine Zusatzstrafe von sechs Monaten bedingt. Nicht rechtskräftig.