Optisch ein Leichtgewicht, ist der 30-jährige Slowake Roman B. juristisch gesehen ein schweres Kaliber. Ankläger Peter Zimmermann bringt es auf den Punkt: „Seit Ihrem 19. Geburtstag sind Sie auf Einbruchstour oder im Gefängnis gewesen“, und er merkt an: „Viel Mühe, Ihre Spuren an den Tatorten zu verwischen, haben Sie sich nicht gegeben. Eine Vielzahl von DNA-Spuren wurden gefunden.“

Ja, das mache er bewusst, damit man ihm nicht noch andere Einbrüche in die Schuhe schieben könne, erklärt der Slowake im Plauderton und gibt unumwunden vier Einbrüche in Wohnhäuser im Bezirk Gänserndorf (zwei in Schloßhof, je einen in Parbasdorf und in Haringsee) zu. Dabei ging er weder lautlos noch achtsam vor: Mit einem Stein zertrümmerte er Fensterscheiben oder Terrassentüren, dann drang er in die Häuser ein und suchte nach Bargeld und Schmuck (Beute: Gesamtwert über 5.000 Euro). Er gibt auch zu, dass vier Einbrüche in Fahrzeuge in Markthof auf sein Konto gehen.

Mit der zur Schau getragenen Gelassenheit des Slowaken ist es vorbei, als er das Urteil – sieben Jahre Gefängnis – vernimmt. „Achte Jahre habe ich bekommen, da betrug die Beute 1,15 Mille und jetzt bekomme ich sieben Jahre für vier Hauseinbrüche, das geht nicht. Ich melde Berufung an“, verkündet er lautstark. Gelassen erwidert der Ankläger: „Auch Berufung, mir ist es zu wenig.“