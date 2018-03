Beim Eintreffen der Beamten war bereits starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des Gebäudes zu bemerken. Die kurz darauf eingetroffenen Feuerwehren aus Neudörfl, Sauerbrunn und Pöttsching mit insgesamt 22 Mann konnten den Brand rasch eindämmen und löschen.

Folglich durchgeführte polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die 43-jährige Wohnungsbesitzerin, welche am Brandort anwesend war, im Badezimmer auf einem Fensterbrett eine Kerze aufgestellt hatte. Aufgrund der darauf entstandenen Hitzeentwicklung geriet ein darüber hängender Bambusvorhang in Brand, fiel zu Boden und entzündete in der Folge ein Holzregal mit Handtüchern.

Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden, jedoch ist eine Katze der Hausbesitzerin bei dem Brand verendet.