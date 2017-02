Kriminelle treiben derzeit auf Bahnhöfen ihr Unwesen. „Die Fahrkartenautomaten wurden gewaltsam mit Werkzeugen aufgezwängt“, informiert Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf NÖN-Anfrage.

Ein Vorfall hat sich am Bahnhof Markersdorf, zwei weitere am Sonntag in den Bahnhöfen Unter-Oberndorf und Maria Anzbach ereignet.

Während die Täter in Markersdorf erfolgreich waren (die genaue Höhe des entwendeten Geldes steht noch nicht fest), scheiterten sich jedoch bei den beiden anderen Fahrkartenautomaten.

Was bleibt, ist der enorme Sachschaden für die ÖBB. „Bereits voreiniger Zeit gab es einen ähnlich gelagerten Fall in Loosdorf“, erinnert sich Schwaigerlehner. Spuren wurden bei den jüngsten Coups gesichert, die Ermittlungen sind derzeit am Laufen.