Gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrer Stellvertreterin Karin Renner, sie ist die zuständige Landesrätin, präsentierte Rotkreuz-NÖ-Präsident Josef Schmoll die Bilanz des Vorjahres.

Landeshauptfrau-Stellvertreterin Karin Renner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Präsident Josef Schmoll (v. l. n. r.) bei der Pressekonferenz im NÖ Landhaus in St. Pölten. | RK NÖ / H. Kellner

Durchschnittlich 2.250 Mal pro Tag rücken die Mitarbeiter des Roten Kreuzes NÖ täglich aus. 17.826 Freiwillige leisteten knapp 2,9 Millionen Arbeitsstunden ab. Mit der Entwicklung der Anzahl der Freiwilligen ist man zufrieden, allerdings hätten die Retter in Summe immer weniger Zeit zur Verfügung, sagt Schmoll.

Das merke man besonders im Rettungsdienst: die Zahl der Einsätze stieg von 2.200 im Jahr 2016 auf 2.250 im Vorjahr. Aber die Einsatzstunden sind um über 91.000 zurückgegangen. Daher muss in diesem Bereich verstärkt mit hauptberuflichen Mitarbeitern gearbeitet werden.

Gesetzliche Maßnahmen gegen „Chaoten“

Landeshauptfrau Mikl-Leitner lobte die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz „und allen anderen Rettungsorganisationen“. Politisch werde sie sich mit Karin Renner dafür einsetzen, dass die Retter bei ihren Einsätzen nicht durch „Chaoten“ gestört werden.

Das komme leider immer häufiger vor. Daher werde man bundespolitisch darauf drängen, die Angriffe gegen Retter (auch der Freiwilligen Feuerwehren) in die Strafbestimmungen „Angriff auf die öffentliche Sicherheit“ einzubinden. Bislang gelten die Bestimmungen nur für die Polizei.

Karin Renner hob hervor, dass mit dem nö Rettungsgesetz, das seit 1.1. 2017 gilt, die Finanzierung durch die Gemeinden auch abgesichert sei. Gemeinsam mit den Gemeindevertreterverbänden habe man den so genannten „Rettungsschilling“ auf ein Spektrum zwischen vier und zwölf Euro festgelegt.

Zivildiener:Geburtenschwache Jahrgänge kommen

Ein bereits bekanntes Problem sind die Zivildiener, wo es mit den Zahlen manchmal Probleme gibt: Die Einrückungstermine Juni und Oktober seien kein Thema, sagt Josef Schmoll. Wohl aber der April, wo sich im Vorjahr 89 Zivildiener zu wenig gemeldet haben. Durch intensive Kampagnen in den sozialen Netzwerken könnte diese Zahl auf 40 gedrückt werden.

An Großprojekten wurde die Errichtung der Logistikzentren genannt: Das Zentrum NÖ Mitte in Tulln ist bereits eröffnet, das in NÖ-Süd wird derzeit in Münchendorf errichtet. Das Land NÖ beteiligt sich finanziell mit hohen Summen an der Errichtung.