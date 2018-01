Gegen den langjährigen Trend ist im Jahr 2016 die Zahl der Arbeitsunfälle leicht gestiegen. In Bericht des Arbeitsinspektorats für die Jahre 2015 und 2016, der jetzt dem Nationalrat übermittelt wurde, wird der Anstieg von 86.607 im Jahr 2015 auf 87.449 Unfälle bei beruflichen Tätigkeit darauf zurückgeführt, dass auch die Zahl der Beschäftigten in Summe in Österreich größer geworden ist.

Anders sieht die Entwicklung bei den tödlichen Arbeitsunfällen aus. Deren Zahl ist 2016 wie bereits in den Jahren davor zurückgegangen. Immerhin 60 Menschen verloren in Österreich bei der Ausübung ihres Berufs das Leben. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 hatte es noch 100 tödliche Arbeitsunfälle gegeben.

Betroffen sind in den weitaus meisten Fällen Männer: Bei 58 der 60 Toten im Jahr 2016 handelte es sich um Männer, in zwei Fällen kamen Frauen ums Leben. Für Männer ist auch das Unfallrisiko wesentlich höher als für Frauen. Laut Bericht verunfallten 65.540 männliche Arbeitnehmer, dem standen 21.909 Arbeitsunfälle von Frauen gegenüber.

68.000 Kontrollen

Das Arbeitsinspektorat mit rund 300 Inspektoren führte 2016 insgesamt 68.216 Kontrollen durch. Bei fast der Hälfte der Kontrollen (45 Prozent) gab es dann auch Beanstandungen. Die weitaus meisten betrafen den Einsatz von Technik oder fehlende Schutzausrüstung am Arbeitsplatz, aber auch die Hygiene am Arbeitsplatz. Allerdings wurden auch Verstöße gegen der Arbeitszeitgesetz und die Ruhensbestimmungen von Arbeitnehmern registriert, ebenso Verstöße bei der Einhaltung des Mutterschutzgesetzes für Schwangere.

1591 Verwaltungsstrafverfahren gegen Betriebe wurden abgeschlossen. Unternehmen mussten 2016 schließlich 2,36 Millionen Euro an Strafen zahlen. Das war ein Rückgang gegenüber dem Jahr davor mit 2,5 Millionen Euro an Strafzahlungen.