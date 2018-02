Über 65.000 Einsätze weist die Einsatzbilanz des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für das Jahr 2017 aus. Die Bilanz hat Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem Stellvertreter Landesrat Stephan Pernkopf in der Vorwoche präsentiert.

Große Katastrophen sind im Vorjahr zwar ausgeblieben, dennoch wurden die Wehren auf Trab gehalten. Den Schiffsbrand auf der Donau, die Gasexplosion in Baumgarten und das Zugunglück in Kritzendorf nennt Fahrafellner die drei herausforderndsten Einsätze 2017.

Was statistisch wirklich heraussticht, ist der starke Anstieg an Brandeinsätzen: Waren es 2016 noch 3.548 gewesen, stieg die Zahl im Vorjahr auf 4.026. Das ist eine Zunahme um satte 13,2 Prozent. Warum ist das so?

„Das Frühjahr 2017 war von großer Hitze und hohen Temperaturen geprägt“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Franz Resperger. Aus diesem Grund wurden die Wehren zu zahlreichen Wald- und Wiesenbränden gerufen. „Einsätze in diesem Segment können rasch in Flächenbrände ausarten, die dann oft schwer beherrschbar sind“, sagt Resperger. Die Ursachen für solche Brände sind vielfältig, reichen von der weggeworfenen Zigarette bis zum Funkenflug bei landwirtschaftlichen Arbeiten. Während die Wald- und Wiesenbrände um 42 Prozent angestiegen sind, hat es bei Bränden in Wohn- oder Gewerbeobjekten einen Rückgang gegeben.

Zwölf bis 15 Brandtote pro Jahr in NÖ

Wiewohl diese Fälle ungleich tragischer enden können. Zwölf bis 15 Brandtote gibt es im Schnitt pro Jahr in NÖ; erst vor zwei Wochen sind im Bezirk Korneuburg drei Männer beim Brand einer Gewerbehalle gestorben.

Im privaten Bereich, sagt Franz Resperger, brechen Brände zumeist wegen elektrischer Defekte aufgrund veralteter Leitungen aus. Aber auch elektronischer Dauerbetrieb kann zu Bränden führen. Elektronische Geräte sollten niemals abgedeckt werden, rät er. „Staub und Lurch sind auch bereitwillige Brandbeschleuniger.“ Für den privaten Bereich empfiehlt die Feuerwehr, Rauchmelder zu installieren. Idealerweise in jedem Zimmer, aber unbedingt in Kinderzimmern. „Die kosten 15 Euro und retten Leben“, appelliert Dietmar Fahrafellner. „In den meisten Fällen, wo Brände in den eigenen vier Wänden tödlich geendet haben, waren keine Rauchmelder installiert“, weiß Franz Resperger. In Neubauten sind sie gesetzlich vorgeschrieben.

Auch Feuerlöscher im Eigenheim machen Sinn: Resperger empfiehlt, gleich einen 10-Kilo-Löscher anzuschaffen, „damit erzielt man eine ordentliche Löschwirkung“. Außerdem geben die Experten der örtlichen Feuerwehren gerne Tipps zu Brandvermeidung.