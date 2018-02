Die Bilanzzahlen, die Notruf NÖ in der Vorwoche vorgelegt hat, sind beeindruckend: Vier Millionen Kundenkontakte im Jahr 2017, davon knapp 291.000 Notfallrettungseinsätze und dazu 806.000 koordinierte Rettungseinsätze. Notruf NÖ, das als Kommunikationsdrehscheibe für Einsätze der Rettungsorganisationen agiert, ist nicht nur bundesweit, sondern sogar weltweit top.

Damit das so bleibt, sollen 2018 eine Menge an Ideen umgesetzt werden. Die da sind: Ausweitung der mobilen Sozialarbeit sowie der Launch einer eigenen Notruf-App. Die soll Mitte April aktiviert werden und z.B. Gehörlosen ermöglichen, mit Notruf NÖ problemlos in Kontakt zu treten. Auch geplant: „paperless Event“. Das bedeutet, dass es künftig keine handschriftlichen Transportberichte mehr geben soll; Dokumentationen und Abrechnungen werden via Tablet, Smartphone oder PC erledigt.

Auch neu: Mit dem „Akutversorgungsregister“ können sich die Rettungskräfte in Echtzeit darüber informieren, welche Klinik gerade die beste Anlaufstelle für Akutpatienten ist. „Die Bettensuche sollte damit der Vergangenheit angehören“, sagt Notruf-NÖ-Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka.

Telefonische Gesundheitsberatung hat sich bewährt

Sehr bewährt hat sich die unter 1450 erreichbare telefonische Gesundheitsberatung. Knapp 12.000 Einsätze konnten so schon umgeleitet werden, was Ressourcen und Geld spart. Wird der Notruf 144 gewählt und es handelt sich um keinen Akutfall, wird der Anrufer auf die 1450 umgeleitet.

Am Standort Mödling wird Notruf NÖ im Herbst zum Bahnhof übersiedeln; bislang ist man bei der Stadtfeuerwehr eingemietet.

Im aktuellen Jahr steht für Notruf NÖ außerdem die Reakkreditierung der internationalen Standards an. Und es gilt, ein Jubiläum zu feiern: Notruf NÖ, am 5. März 2003 erstmals operativ tätig, wird heuer 15.