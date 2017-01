In Oberwölbling bei Herzogenburg hat sich vergangenen Mittwoch gegen 21 Uhr eine grauenvolle Bluttat ereignet (NÖN.at berichtete). Franz Müllner (53) wurde, mutmaßlich von seinem Sohn (20), regelrecht abgeschlachtet. Der mutmaßliche Täter holte selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Unmittelbar nach seinem Telefongespräch mit einem Exekutivbeamten alarmierte ein Nachbar die Ordnungshüter, denn er hatte das Ende des Todeskampfes mitbekommen.

Wie die Kriminalisten später rekonstruierten, hatte der 20-Jährige vor der Tat in einem Baufachmarkt eine Axt gekauft. Er dürfte seinem Vater aufgelauert haben. Als der Landesbedienstete nach Hause kam, überraschte ihn der Verdächtige bereits im Hof des Anwesens.

Die Attacke dürfte ohne Vorwarnung gekommen sein, mindestens 25 Mal schmetterte der Sohn die Axt auf Kopf und Rücken des Vaters. Notarzt und Rettungsdienst konnten nicht mehr helfen.

"Der Himmel hat sich geöffnet"

Laut Staatsanwaltschaft St. Pölten hat der Verdächtige die Bluttat gestanden. Sein Verhalten und seine Aussagen im Verhör gaben allerdings Anlass für die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens. Ein Ergebnis wird, so Staatsanwalts-Sprecherin Michaela Obenaus, frühestens in zwei Monaten erwartet.

Wie aus Ermittlerkreisen durchsickerte, berichtete der 20-Jährige, dass sich der „Himmel geöffnet“ habe und daraus ein „weißer Engel“ entstiegen sei. Dieser soll ihm befohlen haben, seinen Vater umzubringen. Ob dies eine Schutzbehauptung ist, um später auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren zu können, wird das Resultat des Gutachtens zeigen.

Das Opfer hatte zum Täter lange Zeit keinen Kontakt. Die Trennung der Eltern erfolgte noch im Kleinkindalter, seit damals leben Mutter und Sohn in Herzogenburg. Eine Vater-Sohn-Beziehung existierte bis vor zwei, drei Jahren nicht. Erst damals näherten sich beide wieder an. Vor ein paar Wochen sprach das Opfer den Herzogenburger Wohnungsstadtrat Wolfgang Schatzl an, ob in der Stiftsstadt nicht eine Wohnung für seinen Sohn frei sei. Schatzl empfahl einen offiziellen Termin am Wohnungsamt, zu dem es aber nie gekommen sei.