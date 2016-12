„Zum Retten war da nichts mehr, die Stallungen und die Scheune waren niedergebrannt“, sagt ein Feuerwehrmann vorm Richter. Am 11. September dieses Jahres kämpfte er mit 110 Florianis in Nadelbach in St. Pölten gegen die Flammen.

Das Feuer im Reitstall hatte der 49-jährige ehemalige Lebensgefährte der Pächterin gelegt. Ein Übergreifen der Flammen auf das nebenstehende Gebäude konnte verhindert und sechs Pferde gerettet werden. Am Landesgericht St. Pölten wird dem Brandstifter nun der Prozess gemacht.

Mit dem Feuerzeug entfachte der 49-Jährige in dem vorwiegend aus Holz bestehenden, mit Heu und Stroh gedämmten Reitstall Feuer. Rund 300.000 Euro beträgt der Schaden.

"Nachgedacht hab’ ich zu dem Zeitpunkt nicht"

„Dass das ordentlich brennt, haben Sie gewusst?“, fragt der Richter den Angeklagten. „Ich weiß, was da dann los ist, ich war selbst 20 Jahre bei der Feuerwehr“, antwortet dieser. Und gibt als Motiv für die Tat an: „I hab’ an Zorn g’habt. Nachgedacht hab’ ich zu dem Zeitpunkt nicht.“

Dass ihm die Pächterin den Laufpass gegeben hatte und vom Eigentümer des Anwesens ein Hofverbot erteilt worden war, ärgert ihn. „Wir haben gemeinsam renoviert, ich habe viel Geld investiert“, erzählt er. Bei einem Feuerwehrfest trank er dann Bier, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr zum Reitstall. Als er dort seine Verflossene mit zwei Männern erblickte, sah er rot, griff zum Feuerzeug.

Das Treiben wurde sofort entdeckt, ein Löschversuch mit dem Gartenschlauch scheiterte aber. Über dem 49-Jährigen hängt das Damoklesschwert. Mehrere Vorstrafen, davon zwei einschlägig, hat er bereits zu Buche stehen, nun drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Ein Schöffensenat spricht den Angeklagten schuldig und verhängt über ihn zwei Jahre Haft (rechtskräftig).