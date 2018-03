Horrornacht für ein Orther Ehepaar: Maskierte Täter überfallen in der Nacht einen 64-Jährigen, als er nach Hause kommt. Sie drängen ihn in sein Haus und fesseln ihn, ebenso seine Gattin. Das Ehepaar wird brutal misshandelt, Wertgegenstände werden gestohlen.

„Diese Deliktsform, der Wohnhausraub bzw. schwere Wohnhausraub, ist nichts Neues, nur, dass bei der Home Invasion die brutale Vorgangsweise mit Misshandlungen der Opfer hinzukommt“, erklärt Raub-Chefermittler Josef Deutsch vom Landeskriminalamt NÖ. Der Fall in Orth/Donau ist die erste Home Invasion in diesem Jahr, im Vorjahr gab es in Niederösterreich drei Fälle, in Maria Ellend, Stripfing und Schwarzenbach im Bezirk Neunkirchen.

„Die Opfer werden gefesselt, geknebelt, mit körperlichen wie psychischen Misshandlungen unter Druck eingeschüchtert und so zur Herausgabe der Wertgegenstände genötigt“, erklärt Deutsch die Vorgangsweise. Warum die Brutalität, wenn man einfach einbrechen könnte? „Bei einem Einbruch läuft der Täter Gefahr, dass eine Alarmanlage losgeht oder dass er nicht fündig wird. Durch das Quälen der Opfer erlangt er schneller Kenntnis über die Wertgegenstände“, sagt er. „Räuber“, meint er, „sind prinzipiell davon überzeugt, nicht überführt zu werden.“

Chefermittler Josef Deutsch: „Die psychischen Folgen für die Opfer sind massiv.“ | LPD NÖ

Das höhere Strafausmaß bei schweren Raub, das bei tödlichen Folgen für das Opfer bis zu lebenslänglich reicht, schrecke nicht ab. Deutsch merkt aber an, dass aufgrund der aufwändigen Ermittlungen und Spurenabgleiche bisher rund 70 Prozent der Home-Invasions in Niederösterreich geklärt werden konnten. Die Täter sind oft Banden aus Rumänien oder Serbien, ihre Opfer sind zumeist ältere oder gebrechliche Personen, von denen angenommen wird, dass sie wohlhabend sein könnten und keine Gegenwehr leisten.

„Die Ermittlungen sind langwierig, da die Banden nur für die Tat anreisen. Sie kommen in der Nacht, es gibt keine Bilder wie bei einem Bankraub“, so Deutsch. Internationale Polizeivernetzung ist gefragt. Extrem brutal war die 2016 verurteilte „Froschbande“ vorgegangen. Die Rumänen schreckte nicht vor Mord und Vergewaltigung in mehreren Ländern zurück, auch in Niederösterreich waren sie aktiv. „Die psychischen Folgen für die Opfer sind massiv, Nachbetreuung ist unumgänglich“, sagt Josef Deutsch.