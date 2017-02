Der 6. Juni 2006 war ein historisches Datum für ein ungewöhnliches Ereignis. Im Zuge der Bundesheerreform verkaufte das Stift Melk 72.000 m Ackerland an die Biragokaserne Melk für den Neubau eines Werkstätten- und Garagenbezirks. Der Vertrag dafür wurde zwischen dem damaligen Verteidigungsminister Günther Platter und Abt Georg Wilfinger feierlich unterzeichnet. Was dann passierte, zerrte an den Nerven der Pioniere – nämlich so gut wie nichts.

Vergangenen Dienstag kam es nun doch noch zum Happy End, auch wenn Minister Hans Peter Doskozil kurzfristig absagen musste. Spielt das Wetter mit, rollen ab März die Bagger. Um 32 Mio. Euro bekommen die Pioniere Werkstätten und Garagen für ihre Ausrüstung sowie 75 Pkw-Abstellplätze für das Personal. In zwei Jahren soll das Areal eröffnet werden.

„Die Pioniere sind top ausgestattet, jetzt bekommen sie auch die passende Infrastruktur dazu“ betonte Generalstabschef Othmar Commenda. Von einem ganz großen Tag für Melk sprach Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner. „Bei vielen Katastrophen haben die Pioniere vielen Menschen ihr Hab und Gut gerettet. Sie genießen hohes Ansehen“, lobte Mikl Leitner.