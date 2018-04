Ein Geschäftsmann hatte die Polizei verständigt, nachdem der Mann ihm Geld unter dem Vorwand herauslocken wollte, dass er es für eine Autoreparatur benötige. Mittlerweile werden dem 67-Jährigen sechs Betrugsdelikte in drei Bundesländern vorgeworfen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Verdächtige hinterließ bei den Geschädigten originale Personaldokumente oder seine Handynummer. Er verlangte auch deren Kontonummer, um den offenen Betrag - in der Regel zwischen 40 und 90 Euro - zurückzahlen zu können.

Polizei rechnet mit weiteren Geschädigten

Der mutmaßliche Betrüger war laut Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland im Nord- und im Südburgenland sowie in der Steiermark und in Niederösterreich aktiv. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Der Gesamtschaden bewege sich derzeit im dreistelligen Bereich. Man rechne aber mit weiteren Fällen, hieß es von der Polizei.