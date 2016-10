Das Pflegezentrum Clementinum in Kirchstetten im Bezirk St. Pölten ist in die Schlagzeilen geraten, seit einer Woche laufen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt. Vier Mitarbeiter – ein Mann und drei Frauen – wurden fristlos entlassen. Die Vorwürfe gegen sie sind massiv: Sie sollen wehrlose Heiminsassen gequält und erniedrigt haben.

„Das macht betroffen. Wenn das, was man gehört hat und was auch schon bestätigt wurde, stimmt, dann ist mir in der Form eine ins Kriminelle gehende Fehlleistung noch nicht untergekommen“, sagt Otto Huber, Leiter der Abteilung Landeskrankenanstalten und Landesheime zu den Vorwürfen.

Seit dem Jahr 2013 wurde laut Huber das Haus sieben Mal von Landesseite überprüft, dreimal davon aufgrund von Beschwerden. Man habe aber nichts Auffälliges feststellen können. Beschwerden über die Betreuung in Heimen würden immer wieder vorkommen, das müsse nicht heißen, dass es Missstände gibt.

Forderung nach mehr Kontrolle

Zur Forderung der Patienten- und Pflegeanwaltschaft nach mehr Kontrolle sagt Huber: „Ein engmaschiges Kontrollnetz ist nicht möglich. Als Kontrollinstanz ist es wahnsinnig schwer, auf diese Dinge zu stoßen, weil sie im Verborgenen stattfinden, zum Beispiel im Nachtdienst.“

Nach den bekanntgewordenen Vorfällen wird diese Woche eine Überprüfung des Heimes starten, die laut Huber längere Zeit in Anspruch nehmen wird: „Wir schauen uns die Kommunikationsstrukturen und die Dienstpläne an. Wir überprüfen, ob die Führung gepasst hat. Da habe ich meine Zweifel.“ Wichtig sei jetzt, wieder Ruhe und Stabilität ins Haus zu bringen.

Die Vorfälle schockieren mich zutiefst“, sagt Clementinum-Geschäftsführer Florian Pressl gegenüber der NÖN. Er hat keine Erklärung für diese Übergriffe und betont: „Wir haben im Haus viele tolle Mitarbeiter, die auch im Ort gut integriert sind. Wegen einiger schwarzer Schafe geraten sie in Misskredit. Das tut mir in der Seele weh.“ Man habe sofort reagiert, als eine Mitarbeiterin einen Verdacht geäußert habe: „So etwas kann man nur sofort restlos aufklären.“