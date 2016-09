Immer wieder steht sie im Kreuzfeuer der Kritik: die Kriminalstatistik. Vertreter verschiedener Parteien, aber auch manche Medien rücken diese mitunter in ein fragwürdiges Licht. Die Daten seien geschönt und würden kein reelles Bild der Kriminalität im Lande wiedergeben. Was ist nun dran an der so umstrittenen Datenerfassung?

Markus Haindl von der Landespolizeidirektion NÖ hat sich im Rahmen seines Masterstudiums „Strategisches Sicherheitsmanagement“ intensiv mit dem Thema „Lagebild Kriminalität – Wie viel wissen wir wirklich?“ auseinandergesetzt.

Kriminalstatistik - Angezeigte Fälle von 2007 bis 2015 | NOEN, LPD NÖ

„Die Kriminalstatistik zeichnet kein klares Bild über die Sicherheitslage in einem Staat. Das war und ist niemals der Anspruch der Kriminalstatistik gewesen, auch wenn manche politisch Verantwortliche das zeitweilig so gesehen haben“, sagt Haindl und erklärt, warum: „Kontrolldelikte*, wie zum Beispiel der Bereich des Suchtmittelgesetzes, können für einen überdimensionalen Anstieg sorgen. Das führt in einem kurzfristigen Vergleich – zum Beispiel ein Kalenderjahr wird lediglich mit dem Vorjahr verglichen – zu Irritationen. Aussagekräftig ist daher nur der mehr- bzw. langjährige Vergleich!“

Aus diesem Grund hat Innenminister Wolfgang Sobotka bei der aktuellen Beantwortung der parlamentarischen FPÖ-Anfrage zur „Gesamtkriminalität in Österreich im ersten Halbjahr 2016“ auch dezidiert darauf hingewiesen, „dass Aussagen über die Sicherheitslage und die Kriminalitätsbelastung aus quartalsmäßigen und halbjährlichen Zahlenwerten nicht möglich sind, weil daraus gezogene Schlüsse einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten“. Der Grund: Es handle es sich um Rohdaten, die keiner Qualitätssicherung unterworfen worden seien.

Wie werden diese Daten überhaupt gesammelt? Haindl: „Wenn ein Täter in den Keller eines Mehrparteienhauses eindringt und dort aber 20 verschiedene Kellerabteile aufbricht, werden auch 20 Taten gezählt. Grundsätzlich gilt: Pro Geschädigtem wird eine Tat erfasst.“

Anzeigemoral bei häuslicher Gewalt steigt

Dadurch können sich natürlich starke Veränderungen ergeben. „Gab es zum Beispiel in einem Bezirk zuvor kaum einen Einbruchsdiebstahl, so kann es aufgrund der Zählweise im folgenden Jahr eine eklatante Steigerung geben“, so Haindl.

Viele Fälle wie häusliche Gewalt oder Sexting werden aus Schmach oft nicht angezeigt, die Dunkelziffer ist hoch. Kann man diese irgendwie berücksichtigen, um ein reales Bild dieser Kriminalitätsfelder zu geben? „Die Statistik kann immer nur das ,Hellfeld‘ beleuchten. Es bedarf daher eines gesellschaftlichen Umdenkens zu mehr Anzeigemoral“, meint Haindl. Aber die Zahlen zeigen: Gerade im Bereich der häuslichen Gewalt hat die Stigmatisierung der Gesellschaft – nicht zuletzt durch die Möglichkeit der Wegweisung von Tätern seit dem Jahr 1997 – abgenommen, mehr Delikte werden angezeigt.

Voraussichtlich im März 2017 wird die neue Kriminalstatistik präsentiert. Skeptikern empfiehlt er bis dahin: „Mehr Interesse an den Hintergründen der Kriminalstatistik und damit verbunden mehr Einsicht über ihre tatsächliche Aussagekraft!“

* Ein Kontrolldelikt ist eine Straftat, deren Auftreten durch Kontrollen der Polizei überhaupt erst festgestellt wird – ohne Kontrolle bleibt sie unbemerkt. Drogenkonsum ist ein klassisches Kontrolldelikt.

Zur Statistik