Gänserndorf, Silberwald, verdächtige Fleischstücke, in Wurst eingewickelt, wurden gefunden. In Wien-Donaustadt soll ein Hund an einem Giftköder, der auf der Donauinsel ausgelegt war, gestorben sein. Die gemeinnützige Organisation „Tierfreunde Österreichs“ schickte dazu eine Warnung aus. Im Web kursiert auch die Meldung, dass in St. Pölten-Harland ein Hund Gift erwischt hätte.

Bei der Landespolizeidirektion NÖ sind die letzten „Gift-Fälle“ mit Jahreswechsel verzeichnet. So hatte ein Hund beim Kampfluss in Grafenegg Gift erwischt. In dem dortigen Waldgebiet wurden überdies zeitgleich vier verendete Mäusebussarde entdeckt, verdächtige Köder wurden aufgefunden. Giftattacken auf Tiere werden bei der Polizei nicht statistisch gesondert verzeichnet, nur Tierquälerei allgemein. 2016 gab es insgesamt 244 Anzeigen, 97 Fälle wurden davon geklärt, für 2017 liegen noch keine Zahlen vor.

"Giftalarm sollte wohl auch Werbe-Alarm sein"

Einen eher kritischen Zugang zu über soziale Netzwerke ausgesendeten „Giftköder-Warnungen“ hat der tierärztliche Sachverständige Reinhard Kaun. Er mutmaßt darin oft „einen rein kommerziellen Multiplikator für die verschiedensten Branchen und Existenzen“ und meint: „Nicht alle verströmen ,Wohlgeruch‘. Giftalarm sollte wohl auch Werbe-Alarm sein!“

Sollte jedoch ein Tierhalter einen Vergiftungsverdacht hegen, rät er: „Substanzen aus dem Maul nehmen. Aufbewahren!, Maul ausräumen, ausspülen und sofort einen Tierarzt aufsuchen. Substanzen dem Veterinär zeigen und der Polizei melden. Substanz und Fundort fotografieren!“ Jeder Hund sollte aber so erzogen werden, ohne Erlaubnis nichts zu fressen.