Dieser Winter lässt bei den NÖ- Touristikern das Herz höherschlagen. Der frühe und schneereiche Start hat für das beste heimische Dezember-Ergebnis aller Zeiten gesorgt. Mit 6,9 Millionen Nächtigungen wurde auch im Gesamtergebnis des abgelaufenen Jahres 2016 ein neuer Höchstwert erzielt.

„Das ist eine großartige Bilanz die wir nicht ohne das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen der Niederösterreich-Werbung, den Destinationen und den rund 3.200 Beherbergungsbetrieben feiern könnten“, jubelt Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav, die optimistisch ist, 2017 das Nächtigungsziel „7-Millionen-Marke“ zu knacken.

Denn in dieser Tonart geht es in den Semesterferien weiter. „Die Buchungslage sieht in Niederösterreich sehr gut aus“, sagt Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung. Vor allem die alpinen Regionen Mostviertel und Wiener Alpen sind gut gebucht. „Dennoch sollten in allen Kategorien noch freie Zimmer zu finden sein“, meint Madl. Die Gäste kommen vorrangig aus Wien und Niederösterreich. Die tolle Schneelage hat aber auch die Nachfrage aus den Kernmärkten Ungarn und Tschechien erhöht.