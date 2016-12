Vor einem Jahr wäre Ski-Ass Marcel Hirscher beinahe von einer herabstürzenden Kamera-Drohne schwer verletzt worden. Der Einsatz der Drohne war genehmigt, allerdings hielt sich der Pilot nicht an den festgelegten Flugkorridor. Drohnen als Hobby boomen, vielen „flogen“ sie als Geschenk unter den Weihnachtsbaum.

Wer so ein Fluggerät steuern will, unterliegt den bestimmten Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes. Dieses wurde Anfang 2014 aufgrund der steigenden Anzahl an Drohnen- und ähnlichen Fluggerätnutzern novelliert. Ansprechpartner ist die Austrocontrol, die auch die Bewilligungen erteilt. „Für Spielzeugdrohnen unter 250 Gramm, die bis maximal 30 Meter fliegen, braucht man keine Bewilligung, für größere Modelle hingegen schon. Je schwerer die Drohne und je dichter besiedelt das Gebiet ist, desto strenger ist die Auflage“, erklärt Austrocontrol-Sprecher Markus Pohanka. Ein Drohnennutzer sei eigenverantwortlich, eine Versicherung abzuschließen, unumgänglich, sollte es zu einer Kollision oder zum Absturz der Drohne kommen.

Verbotener Flug: Strafen bis zu 22.000 Euro

„Die meisten Hobbydrohnennutzer fliegen im unbesiedelten Gebiet, doch muss man immer den Grundeigentümer um Startgenehmigung bitten“, sagt Pohanka. Im Bereich von Flughäfen ist das Fliegen mit Drohnen verboten, die Stadt Wien sei überdies ein „Flugbeschränkungsgebiet“. „Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen drohen Strafen bis zu 22.000 Euro“, warnt er. Außerdem unterliegt ein Drohnennutzer Datenschutzbestimmungen, wenn er sein Flugobjekt mit einer Kamera versieht. Das österreichische Sicherheitsunternehmen ÖWD security & services verzeichnet eine Nachfrage nach Drohnen-Abwehrsystemen.

Mit diesen können unbemannte Flugobjekte anhand unterschiedlicher Audio-, Funk- und Videosensoren identifiziert werden. „Die Gefahr von Bombenattentaten oder Spionageangriffen ist durchaus konkret“, begründet Alfred Lozinsek, Bereichsleiter bei ÖWD, das Interesse. Eine Projektgruppe im ÖWD entwickelt Abwehrmöglichkeiten. Auch bei einer Justizanstalt wurde ein Drohnenflug beobachtet. Aktuell arbeiten die Justizanstalten mit dem Justizministerium individuelle Risikoanalysen für die jeweilige Anstalt aus. „Entsprechend diesen werden die geeigneten Abwehrtechniken zum Einsatz kommen“, so Justizsprecherin Britta Tichy-Martin.