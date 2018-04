„Am 80. Geburtstag seines Vaters so etwas zu veranstalten, war für mich schwer zu fassen“, sagt eine Zeugin am Landesgericht. Beim Wiegenfest seines Vaters in St. Pölten rastete ein 56-Jähriger aus und griff zur Pistole. Nun sitzt der bislang unbescholtene Akademiker vorm Strafrichter.

„Die Stimmung bei der Feier war befangen“, sagt die Schwester des Angeklagten und erzählt von einem länger schwelenden Konflikt: „Plötzlich hat er gesagt, wir hätten fünf Minuten Zeit, das Haus zu verlassen, ist aus dem Zimmer gestürzt und hat eine Waffe geholt. Die hat er nach oben gehalten, repetiert und auf mich und meinen Mann gerichtet.“

"Er hatte plötzlich so einen unsteten Blick"

„Es gab Kuchen und Sekt und es kam ein Thema zur Sprache, dass ihm nicht behagt hat. ‚Jetzt hol i di Krochn‘, hat er dann gesagt und mich und meine Frau mit dem Umbringen bedroht“, berichtet der Schwager.

In Angst habe der 56-Jährige die Festgäste versetzt, meint eine andere Zeugin und sagt: „Er hatte plötzlich so einen unsteten Blick, dann sind die Rösser mit ihm durchgegangen. Da waren auch Kinder dabei, die Situation war nicht abschätzbar.“

Der 56-Jährige ist geständig. „Ich wollte mein Hausrecht geltend machen“, sagt er und fasst wegen schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung ein Jahr bedingt aus. Er muss ein Antigewalttraining absolvieren, ein Bewährungshelfer wird ihm zur Seite gestellt, es wurde Kontaktverbot zu den Opfern verhängt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.