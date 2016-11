Der Ungar wurde aufgrund eines EU-Haftbefehls am 10. November in seiner Heimat festgenommen und am Donnerstag nach Österreich ausgeliefert. Der Mann soll Bargeld, Schmuck und Elektronikgeräte im Wert von 22.100 Euro gestohlen haben, berichtete die Polizei am Freitag.

Der Sachschaden beträgt laut Exekutive etwa 5.000 Euro. Die Straftaten wurden von 18. bis 28. März verübt. Seitdem wurde gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts der Begehung gewerbsmäßiger Einbruchsdiebstähle ermittelt.