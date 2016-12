EVN-Techniker schlagen Raureif von Stromleitungen ab .

Bei bestimmten Witterungslagen legt sich Raureif nicht nur an den Bäumen, sondern auch an den Freileitungen der Netz NÖ GmbH, einer 100 % Tochter der EVN AG, an. Was wunderschön und romantisch aussieht, kann zur Gefahr für die Stromversorgung in Niederösterreich werden...