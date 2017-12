Die Rede ist hier zum Beispiel von den drei Mitarbeitern, die im Systemoperator der Netz NÖ aus, einer 100 % Tochter der EVN, arbeiten. 68.000 Kilometer Strom- und Gasleitungen und damit das Rückgrat der niederösterreichischen Energieversorgung werden von hier aus überwacht und gesteuert. Aber nicht nur im Systemoperator wird gearbeitet.

„Damit die stillste Zeit des Jahres für unsere Kunden auch wirklich still und behaglich bleibt, müssen einige unserer Mitarbeiter auch an den Weihnachtsfeiertagen ihren Dienst antreten“, erzählt EVN Sprecher Stefan Zach.

30 Mitarbeiter an Heiligabend im Einsatz

Insgesamt sind 30 EVN Mitarbeiter an Heiligabend im Einsatz: in den EVN Kraftwerken Theiß, Korneuburg und Dürnrohr, in der Müllverwertungsanlage oder auch bei der EVN Wärme. Dazu haben über 100 Mitarbeiter Bereitschaftsdienst. Sie kommen im Falle von Störungen bei Windrädern, Wasserkraftwerken, Biomasseanlage und vor allem bei den Netzen zum Einsatz.

„Versorgungssicherheit steht bei uns immer im Mittelpunkt unserer Tätigkeiten – 24 Stunden, 365 Tage im Jahr – daher auch zu Weihnachten“, so Zach.