Die Niederösterreicher und auch die Bevölkerung in den anderen acht Bundesländern brauchen keine große Angst haben, dass ihnen zu Ostern Wrackteile einer abstürzenden chinesischen Raumstation beim Osternestsuchen oder auf dem Weg in die Kirche auf den Kopf fallen.

Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat am Karfreitagvormittag diesbezüglich via Aussendung gleichsam offiziell Entwarnung gegeben. Für die österreichische Bevölkerung bestehe durch den am Osterwochenende erwarteten Absturz der Raumsonde „keine Gefahr“.

Experten rechnen damit, dass die chinesische Raumfähre voraussichtlich zwischen Karsamstag und Ostersonntagabend unkontrollierbar auf die Erde stürzen wird. Österreich liegt aber nicht auf der Fläche, wo dabei Trümmer landen dürften. Voraussichtlich werden die Wrackteile ohnehin ins Meer stürzen.

Kein radioaktives Material an Bord

Die Gesundheitsminister beruhigt die Menschen in Österreich aber nicht nur damit, dass die Absturzstelle höchstwahrscheinlich nach bisherigen Expertenberechnungen nicht in Österreich liegen wird. Es werde auch keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Radioaktivität geben, versicherte Hartinger-Klein in der Presseaussendung ihres Ministeriums.

Sie berief sich dabei auf die Europäische Weltraumbehörde und die internationale Atomenergie-Organisation. Denen zufolge habe die chinesische Raumstation kein radioaktives Material an Bord, das nach dem Aufprall für Probleme sorgen könnte.

Der Großteil der Raumfähre werde ohnehin beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen, teilte die Ressortchefin mit. Es bestehe aber auch so „kein Grund zur Besorgnis“, dass Menschen oder Gebäude in Österreich von Trümmer getroffen werden. Dieses Risiko sei, wie Hartinger-Klein betonte, „laut Schätzungen der Experten sehr gering“.